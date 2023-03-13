Единоросс Рудаков порекомендует МО "Народный" не требовать от ЗакСа отмены закона о КРТ

Депутат Заксобрания Петербурга от "Единой России" Антон Рудаков рассказал ЗАКС.Ру, что планирует присутствовать на заседании МО "Народный" 13 марта. На собрании совета собираются обсудить законодательную инициативу о признании утратившим силу закона о комплексном развитии территорий. Парламентарий намерен объяснить собравшимся, почему был принят закон о КРТ.

- Муниципальное образование имеет право инициативы. Там есть некоторые депутаты, которые инициировали, которые немножко от законотворчества далеки. Хотелось бы им разъяснить, почему мы принимали данный закон, почему его сейчас приостановили. Соответственно ,рекомендация будет не направлять [инициативу] именно об отмене. Либо изменять формулировку с какими-то предложениями, обращаться в Законодательное собрание, - сказал Рудаков.

На заседании МО будут обсуждать проект законодательной инициативы, подготовленный депутатом Галиной Бачмановой. Изначально собрание муниципалов планировалось провести 9 марта, но собрать кворум не удалось.

Напомним, в Петербурге лишь два муниципалитета смогли направить в Заксобрание инициативу об отмене закона о комплексном развитии территорий. Это МО "Автово", чье предложение получило отрицательный отзыв от профильных комиссий, и похожее предложение МО № 72. Обсуждением проекта последнего может заняться Общественный штаб по КРТ.

Константин Леньков