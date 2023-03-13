В Кремле не видят предпосылок для переговоров с Украиной

В настоящее время никаких предпосылок для перевода конфликта на Украине в мирное русло нет, заявил 13 марта журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По мнению представителя Кремля, сейчас достичь целей спецоперации можно лишь силовыми методами.

"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Заявление прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать позицию бывшего председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, предложившего организовать контактную группу из представителей стран Запада для урегулирования продолжающегося конфликта.

Ранее стало известно об объявлении Госдумой тендера на исследование межнационального согласия в России на фоне СВО. Начальная цена контракта составляет более пяти миллионов рублей, материалы должны быть готовы к 14 августа.