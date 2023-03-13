В Смольном не заметили нарушений при увольнении сотрудников завода Toyota

Увольнение сотрудников автомобильного завода Toyota в Петербурге проходило без нарушений, заявил 13 марта глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

По словам чиновника, сейчас в Петербурге простаивают из-за ухода иностранных компаний около трех тысяч работников, в то время как на пике их количество достигало 17 тысяч человек. Чернейко также объявил, что увольнения происходят в соответствии с законодательством и под наблюдением прокуратуры и инспекции труда, а сами работники при этом уходят "с очень хорошим финансовым пакетом".

"Каких-либо глобальных нарушений здесь не было. Проблем здесь не было и в случае со знаменитой "Тойотой", а также другими крупными историями", — процитировало ТАСС слова главы комитета.

Также Чернейко заявил, что уволенные "достаточно быстро" находили новую работу, если сами этого хотели.

Петербургский завод Toyota с начала спецоперации находился в режиме простоя, в сентябре 2022 года стало известно о планах закрыть предприятие. К середине января компания покончила с увольнениями своих сотрудников.

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