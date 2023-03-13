Калининский райсуд арестовал гостя Петербурга за стрельбу в отделе полиции

Калининский районный суд назначил меру пресечения жителю Нижегородской области Евгению Маслову по делу о применении к представителю власти не опасного для жизни и здоровья насилия (ст. 318 УК РФ). Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, ближайшие два месяца гражданин проведет под арестом.

Инцидент с участием Маслова произошел утром 11 марта в коридоре дежурной части отдела полиции № 21. Житель Нижегородской области оказался там в связи с ранее составленным на него протоколом о мелком хулиганстве. В субботу он напал на полицейского, ударив его по голове кулаком и толкнув в грудь, от чего последний упал. После этого Маслов схватил табельное оружие полицейского и выстрелил в потолок, излагает события судебная пресс-служба.

На заседании Маслов не высказал отдельных пожеланий по мере пресечения, предоставив решение этого вопроса судье. В итоге его поместили под стражу до 10 мая.