Минпросвещения поддержало внедрение значков как элемента школьной формы

В Минпросвещения концептуально поддержали инициативу депутата Госдумы Яны Лантратовой о введении "патриотических" значков в качестве элемента школьной формы, сообщило 13 марта ТАСС. Как уточнило информагентство, информация об этом содержится в ответе замглавы министерства Андрея Корнеева на запрос парламентария.

"Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения", — цитирует текст ответа Корнеева информагентство.

Сейчас образовательные учреждения могут использовать значки в качестве элемента школьной формы, выпустив собственные локальные акты об этом, уточнил замминистра. Он уточнил, что ведомство намерено предоставить региональным властям возможность устанавливать единые требования к школьной форме на уровне субъекта.

"После внесения соответствующих изменений в закон об образовании уполномоченным органам будет рекомендовано определять значки как элемент школьной формы", — отметил Корнеев.

Что касается дизайна значков, то его будут отдельно прорабатывать с участием движения детей и молодежи "Движение первых", следует из документа.

Ранее Лантратова направила запрос в Минпросвещения, в котором предложила разрешить школьные значки, "ношение которых является важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации".