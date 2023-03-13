ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:57

Фадеев предложил лишать мигрантов родительских прав, если их дети не посещают школу

фото ЗакС политика Фадеев предложил лишать мигрантов родительских прав, если их дети не посещают школу

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев высказался в пользу лишения мигрантов имеющихся родительских прав, если их дети не посещают школу. Видеозапись с рассуждениями правозащитника была опубликована 13 марта в YouTube-канале СПЧ.

В своем выступлении по итогам поездки в Калужскую область Фадеев обрушился на матерей из семьи мигрантов, которые могут выступать против обучения своих детей в российских школах. При этом он сослался на то, что "у родителей, кроме прав, есть обязанности", которые в том числе заключаются в обеспечении несовершеннолетних нужными знаниями.

"Если в России принято, что все дети имеют образование, то они тоже должны это сделать, если нет — то извините, на мой взгляд, вплоть до лишения родительских прав, вплоть до этого", — заявил Фадеев.

Стоит отметить, что это не единственное предложение Фадеева, высказанное им в ходе поездки в Калужскую область. Ранее стало известно, что он хочет лишать мигрантов социальных пособий, если их жены отказываются учить русский язык.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама