Фадеев предложил лишать мигрантов родительских прав, если их дети не посещают школу

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев высказался в пользу лишения мигрантов имеющихся родительских прав, если их дети не посещают школу. Видеозапись с рассуждениями правозащитника была опубликована 13 марта в YouTube-канале СПЧ.

В своем выступлении по итогам поездки в Калужскую область Фадеев обрушился на матерей из семьи мигрантов, которые могут выступать против обучения своих детей в российских школах. При этом он сослался на то, что "у родителей, кроме прав, есть обязанности", которые в том числе заключаются в обеспечении несовершеннолетних нужными знаниями.

"Если в России принято, что все дети имеют образование, то они тоже должны это сделать, если нет — то извините, на мой взгляд, вплоть до лишения родительских прав, вплоть до этого", — заявил Фадеев.

Стоит отметить, что это не единственное предложение Фадеева, высказанное им в ходе поездки в Калужскую область. Ранее стало известно, что он хочет лишать мигрантов социальных пособий, если их жены отказываются учить русский язык.