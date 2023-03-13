Губернатор Александр Беглов 13 марта выступил с традиционным обращением к петербуржцам в эфире "Радио России". В своей речи он, среди прочего, обратился к теме переименования "Мюзик-Холла" в Александровском парке и упрекнул украинские власти в переписывании истории.

"На прошлой неделе дал последний спектакль и ушел на реконструкцию петербургский "Мюзик-Холл". Его сцена будет одной из лучших в Северной столице по своему техническому оснащению", — поведал радиослушателям Беглов. Он сообщил о решении переименовать учреждение после завершения работ в Санкт-Петербургский музыкальный театр имени Федора Ивановича Шаляпина.

"Всемирно известный певец тесно сотрудничал с Народным домом императора Николая II, в здании которого расположен театр. Мы не просто отдаем дань Шаляпину в год его 150-летия, мы восстанавливаем связь времен и поколений", — продолжил Беглов и заявил о важности подобной политики. "Мы не отказываемся от своей истории и не переписываем ее, как это делает киевский режим, не предаем героев, которые служили России", — завершил он свою мысль.

На прошлой неделе Беглов объявил о проигрыше "покорившейся Гитлеру 80 с лишним лет назад" Европы во Второй мировой войне и о ее попытках взять реванш в наши дни.