ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:36

Беглов вспомнил о "киевском режиме" в контексте переименования "Мюзик-Холла"

фото ЗакС политика Беглов вспомнил о "киевском режиме" в контексте переименования "Мюзик-Холла"

Губернатор Александр Беглов 13 марта выступил с традиционным обращением к петербуржцам в эфире "Радио России". В своей речи он, среди прочего, обратился к теме переименования "Мюзик-Холла" в Александровском парке и  упрекнул украинские власти в переписывании истории.

"На прошлой неделе дал последний спектакль и ушел на реконструкцию петербургский "Мюзик-Холл". Его сцена будет одной из лучших в Северной столице по своему техническому оснащению", — поведал радиослушателям Беглов. Он сообщил о решении переименовать учреждение после завершения работ в Санкт-Петербургский музыкальный театр имени Федора Ивановича Шаляпина.

"Всемирно известный певец тесно сотрудничал с Народным домом императора Николая II, в здании которого расположен театр. Мы не просто отдаем дань Шаляпину в год его 150-летия, мы восстанавливаем связь времен и поколений", — продолжил Беглов и заявил о важности подобной политики. "Мы не отказываемся от своей истории и не переписываем ее, как это делает киевский режим, не предаем героев, которые служили России", — завершил он свою мысль.

На прошлой неделе Беглов объявил о проигрыше "покорившейся Гитлеру 80 с лишним лет назад" Европы во Второй мировой войне и о ее попытках взять реванш в наши дни.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама