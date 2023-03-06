Беглов поведал о проигрыше Европы во Второй мировой войне

Губернатор Александр Беглов 6 марта посвятил часть своего традиционного обращения по "Радио России" обвинениям европейских стран в войне против СССР и, в частности, в участии в блокаде Ленинграда. При этом он заявил, что "покорившаяся Гитлеру" Европа проиграла Вторую мировую войну, а сейчас якобы пытается отыграться за это.

"Огненное кольцо вокруг Ленинграда сжимали представители многих европейских государств, — объявил Беглов. — Сегодня эти страны поддерживают украинских неонацистов, поставляют им оружие и боеприпасы, учат убивать россиян в натовских учебных центрах и делают вид, что не замечают на украинских мундирах эсэсовских нашивок".

По мысли Беглова, "Европа, покорившаяся Гитлеру 80 с лишним лет назад, вместе с ним проиграла Вторую мировую войну и сегодня хочет взять реванш". Впрочем, губернатор оказался настроен оптимистично, а в подтверждение своей позиции сослался на авторитет главы государства. "Как говорит наш президент, ничего они не добились и не добьются", — заверил он радиослушателей.

Стоит отметить, что Беглов не впервые обвиняет Европу в борьбе против СССР и блокаде Ленинграда. В последний раз он брался рассуждать об этом, посмотрев в Смольном постановку о Нюрнбергском процессе, а до того — на фоне 79-й годовщины снятия блокады Ленинграда в конце января.