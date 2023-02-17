В Смольном показали спектакль по Нюрнбергскому процессу

Студенты Петербургского юридического института представили в актовом зале Смольного спектакль-реконструкцию эпизодов Нюрнбергского процесса, сообщила 17 февраля пресс-служба губернатора. Учащиеся выступили как актерами, так и постановщиками зрелища.

Во время спектакля зрителям продемонстрировали основные моменты судебного процесса над нацистскими преступниками, включая Германа Геринга, Рудольфа Гесса, Эрнста Кальтенбруннера, Иоахима фон Риббентроппа и прочих, в Нюрнберге по окончании Второй мировой войны.

Губернатор Александр Беглов, присутствовавший среди зрителей, увиденным остался доволен. "Без слез смотреть эту постановку сложно, — оценил представление градоначальник. — Произведение очень сильное, мощное. Мы понимаем, что разрушить русский мир, нашу веру и моральные ценности сегодня пытаются внуки тех самых нацистов".

Беглов также отметил, что на Нюрнбергском процессе преступления, связанные с блокадой Ленинграда, рассматривались в течение трех дней. При этом он не упустил шанса перекинуть мостик в современность и обвинил государства Европы в поддержке "украинских нацистов, совершающих жестокие преступления против мирных жителей", передает пресс-служба Смольного. Кроме того, глава города обвинил "представителей европейских стран" в причастности к блокаде Ленинграда, но не уточнил, кого именно он имеет в виду.

В последний раз Беглов обвинял страны Европы в поддержке нацизма в конце января, тогда он насчитал 12 государств, представители которых якобы держали блокаду Ленинграда. Сама эта мысль, впрочем, не нова для губернатора. Впервые он возложил ответственность на европейцев за блокаду еще в 2018 году, когда возглавлял город в статусе врио губернатора. Тогда же у него возник конфликт с бывшим в ту пору депутатом Заксобрания Максимом Резником, который усомнился в справедливости подобной трактовки.

Фото: gov.spb.ru