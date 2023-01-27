Беглов обвинил Европу в блокаде Ленинграда

Губернатор Александр Беглов в эфире телеканала 78 обвинил страны Европы в поддержке нацистов и обеспечении блокады Ленинграда, обратил внимание 27 января Telegram-канал "Ротонда". По версии градоначальника, город окружили представители не менее дюжины стран, ныне входящих в ЕС.

"Блокаду Ленинграда держали представители 12 стран современного Евросоюза, не считая сторонников нацистов из других стран", — заявил Беглов. В подтверждение своих слов он обратился к завершившемуся минувшей осенью процессу о признании блокады Ленинграда геноцидом: по его словам, Горсудом было "документально подтверждено участие фашистов из 11 государств".

Губернатор также не отказал себе в удовольствии перекинуть мостик из прошлого в современность. "России сегодня противостоят те же враги, — высказал мнение он. — Они так же поддерживают неонацистов на Украине, как 80 лет назад их страны поддерживали Гитлера. Вот в начале были завоеваны, а потом пошли за него воевать".

Беглов не в первый раз обвиняет Европу в организации блокады Ленинграда. Впервые он заговорил об этом в 2018 году, будучи в статусе врио губернатора, во время спора с политиком Максимом Резником, который в ту пору был депутатом городского Заксобрания.

Мысль о том, что Россия в ходе спецоперации противостоит нацистам, также не в первый раз оказалась озвучена главой города. Ранее он ее высказывал, например, выступая с отчетом в Заксобрании в апреле 2022 года или же поздравляя петербуржцев с юбилеем Петра I.