Беглов порассуждал о борьбе с нацизмом, поздравляя горожан с юбилеем Петра I

Губернатор Александр Беглов поздравил 9 июня петербуржцев с 350-летием со дня рождения императора Петра Великого. В своем обращении он порассуждал о величии основателя Петербурга, после чего перешел к теме спецоперации на Украине.

"Наше время во многом созвучно исторической эпохе первого российского императора, — проинформировал горожан Беглов. — Русскому царю пришлось вести войну с самой сильной европейской страной, — раскрыл он свою мысль. — Ценой огромного напряжения сил Россия добилась победы, преодолела технологическое отставание и вошла в число самых могущественных и передовых держав".

По версии губернатора, "победы Петра усилили многополярность в Европе", а дальнейшая история "не изменила вектор развития России", заданный самодержцем.

"Сегодня весь мир вновь переживает непростой период. Добро борется со злом! — взялся проводить параллели с Петровской эпохой градоначальник. — Идёт борьба с нацизмом на Украине и однополярным миром". Беглов заявил о чувстве гордости за российских военных, которые "защищают мир на Донбассе, защищают наше Отечество". "Мы гордимся ими так же, как гордимся памятью о воинах Петра", — уточнил он.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Беглов берется сравнивать спецоперацию на Украине с событиями прежних времен. Так, в конце апреля он разглядел сходство между западными санкциями и блокадой Ленинграда, а на днях губернатор поведал о сходстве Петербурга и Мариуполя, которое, по его мысли, заключается в том числе и в том, что оба города знают, "что такое нацизм и фашизм".