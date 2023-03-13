Облик трех старейших электростанций Петербурга будет сохранен, заявил Беглов

В своем еженедельном обращении по "Радио России" губернатор Александр Беглов коснулся вопросов сотрудничества Петербурга с "Газпромом". Он упомянул реконструкцию подсветки Дворцового моста и коснулся планов преобразования трех исторических электростанций в общественно-деловой центр.

"Большую работу по модернизации и развитию световой среды нашего города проводит компания "Газпром"", — объявил Беглов, указав в подтверждение своих слов на планы обновить до конца 2023 года художественную подсветку Дворцового моста. Ответственным за выполнение работ он назвал газового монополиста.

Всего план сотрудничества Петербурга и "Газпрома" насчитывает свыше 60 объектов, уточнил губернатор.

"На прошлой неделе обсуждали вторую жизнь трех старейших петербургских электростанций", — продолжил Беглов, имея в виду объекты на Обводном канале, набережной Фонтанки и на Новгородской улице. "В процессе приспособления под современное использование будет сохранен и архитектурный облик, — пообещал градоначальник. — Бывшие электростанции станут тремя частями нового общественно-делового центра".