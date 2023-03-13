Картаполов: Законопроект о повышении призывного возраста примут в весеннюю сессию Госдумы

Призыв на срочную службу в 2023 году будет производиться по старым правилам, заявил 13 марта ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Депутат выразил уверенность, что внесенный в понедельник законопроект о повышении призывного возраста будет принят в весеннюю сессию парламента.

"В весенней сессии мы его примем", — поделился планами Картаполов в ответ на вопрос о предполагаемых сроках рассмотрения законопроекта.

При этом депутат уточнил, что изначально предполагалось провести весенний призыв по старым правилам. Однако же теперь депутаты совместно с военными пришли к выводу, что лучшим решением было бы перенести вступление закона в силу на 1 января 2024 года.

"В этом году призыв пройдет по прежним правилам", — резюмировал Картаполов. По его словам, нынешний год дается военкоматам на подготовку к изменению сроков призыва.

Днем группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об изменении призывного возраста. Начиная с 2024 года верхняя планка поднимется до 30 лет, при этом нижняя будет повышаться постепенно.