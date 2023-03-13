В Госдуму внесён законопроект о повышении призывного возраста

На рассмотрение Государственной думы внесён проект закона о повышении возраста призыва, сообщается на сайте нижней палаты парламента в понедельник, 13 марта.

Так, согласно инициативе, в 2024 году призыв охватит мужчин в возрасте от 19 до 30 лет; в 2025 году – от 20 до 30 лет; с 2025 года – от 21 года до 30 лет.

Разработали законопроект депутаты Андрей Картаполов, Андрей Красов и Юрий Швыткин (все - "Единая Россия").

В конце декабря прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу выдвинул предложение изменить призывной возраст с нынешних 18-27 лет до 21-30 лет. Инициатива получила "концептуальное" одобрение президента Владимира Путина. Впоследствии Картаполов заявлял, что не видит необходимости менять призывной возраст в ближайшее время.