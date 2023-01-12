В Кремле сообщили о "концептуальной" поддержке Путиным повышения призывного возраста

Президент Владимир Путин "концептуально" поддерживает идею увеличения призывного возраста до 30 лет, заявил 12 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В то же время он указал на то, что соответствующий вопрос относится к прерогативе Министерства обороны.

"Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует [получать] информацию в Минобороны", — приводит слова Пескова ТАСС.

Саму аргументацию в поддержку повышения призывного возраста предоставило Министерство обороны, уточнил Песков и назвал это "исключительно прерогативой" ведомства.

Идею поэтапного повышения призывного возраста высказал в конце декабря глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании ведомства. Если сейчас призыву на срочную службу подлежат граждане 18-27 лет от роду, то в дальнейшем следует поднять возрастные рамки до 21-30 лет, заявил министр. По его мнению, численность военнослужащих в стране следует довести до полутора миллионов.

Накануне своим мнением о повышении призывного возраста поделился глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он предположил возможность увеличения возраста потенциальных призывников до 30 лет уже к весеннему призыву. При этом нижнюю планку могут поднять в течение ближайших трех лет, добавил он. В целом же подобные изменения потребуют принятия целого комплекса поправок к действующему законодательству, отметил Картаполов.