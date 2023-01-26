Депутат Картаполов не увидел необходимости в изменении возраста призывников к весне

Необходимость менять возраст призывников к весеннему призыву отсутствует, заявил в беседе с "Интерфаксом" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По словам парламентария, соответствующая инициатива Минобороны к настоящему времени не получила законодательного оформления.

"На весенний призыв менять законодательство нет никакой необходимости", — заявил информагентству Картаполов в ответ на вопрос, следует ли ожидать, что весенний призыв в армию будет проводиться по новым правилам. Также он уточнил, что "нет никаких новых правил".

Картаполов уточнил, что никаких поправок к законодательству сейчас в работе нет. "Минобороны, которое вступило с этой инициативой, пока дальнейших шагов не сделало", — сообщил он и добавил, что не видит необходимости в проведении сейчас изменений. В то же время он не исключил возможности работы по изменению призывного возраста "в перспективе".

Неделей ранее парламентарий заявил, что считает "по сути нулевой" возможность призыва в армию предстоящей весной с 21 года.

Идею изменения призывного возраста с нынешних 18-27 лет до 21-30 лет озвучил глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании ведомства 21 декабря. Как позже заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства "концептуально" поддерживает инициативу.