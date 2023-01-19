Картаполов назвал "нулевой" вероятность призыва срочников с 21 года этой весной

"По сути нулевой" назвал 19 января глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов вероятность призыва этой весной на срочную службу россиян с 21 года, а не с 18 лет. Заявление прозвучало в прямом эфире телеканала "Россия 1".

"На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить", — приводит слова депутата РИА "Новости".

Неделей ранее Картаполов выдвинул предположение о возможности повышения призывного возраста с 27 до 30 лет уже весной 2023 года. При этом он допустил, что повышение нижнего возрастного порога для призывников с 18 до 21 года может состояться в течение следующих трех лет. Позже депутат уточнил, что изменение призывного возраста не преследует цель увеличить численность Вооруженных сил и что оно не приведет к увеличению количества призывников.

О необходимости увеличения призывного возраста с нынешних 18-27 лет до 21-30 лет заявил в конце декабря министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании ведомства. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поведал о "концептуальной" поддержке главой государства выдвинутой идеи.