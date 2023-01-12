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Новости 20:45

Картаполов заявил, что изменение возраста призыва не отразится на численности призывников

фото ЗакС политика Картаполов заявил, что изменение возраста призыва не отразится на численности призывников

Депутат Госдумы Андрей Картаполов уточнил свои ранее высказанные соображения о возможном изменении призывного возраста в России. Планы властей расширить действующий возрастной диапазон и призывать россиян в возрасте до 30 лет не преследуют цели увеличить численность войск, прояснил он.

"У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тыс. человек", - произнес глава комитета по обороне в эфире телеканала РБК.

Кроме того, Картаполов рассчитывает, что призванные в 21 год смогут "заключать контракт практически сразу".

Ранее, рассуждая о реформе, депутат рассказал о переходном периоде, который может продлиться до трех лет: предполагается, что в это время забирать россиян в армию будут в возрасте от 18 до 30 лет. Впоследствии нижний порог обещают поднять до 21 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 января сообщил, что его начальник выразил "концептуальную поддержку" обсуждаемым изменениям.


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