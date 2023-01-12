Картаполов заявил, что изменение возраста призыва не отразится на численности призывников

Депутат Госдумы Андрей Картаполов уточнил свои ранее высказанные соображения о возможном изменении призывного возраста в России. Планы властей расширить действующий возрастной диапазон и призывать россиян в возрасте до 30 лет не преследуют цели увеличить численность войск, прояснил он.

"У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тыс. человек", - произнес глава комитета по обороне в эфире телеканала РБК.

Кроме того, Картаполов рассчитывает, что призванные в 21 год смогут "заключать контракт практически сразу".

Ранее, рассуждая о реформе, депутат рассказал о переходном периоде, который может продлиться до трех лет: предполагается, что в это время забирать россиян в армию будут в возрасте от 18 до 30 лет. Впоследствии нижний порог обещают поднять до 21 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 января сообщил, что его начальник выразил "концептуальную поддержку" обсуждаемым изменениям.