Каждая пятая проверка уборки снега в Петербурге выявила нарушения

С начала зимы петербургских коммунальщиков свыше 1,7 тысячи раз ловили на некачественной уборке территорий от снега, информирует пресс-служба Государственной жилищной инспекции. Нарушения зафиксировали на каждом пятом (18%) проверенном адресе.

В период с конца ноября до начала марта специалисты ГЖИ проверили работу 295 управляющих организаций, 678 ТСЖ и ЖСК и изучили 9 660 дворов.

Большая часть нарушений касалась некачественной очистки тротуаров и выходов из парадных (44%). По 638 адресам зафиксирована плохая уборка внутриквартальных проездов.

Как итог, 319 управляющим компаниям выдали предостережения о недопустимости нарушений. Аналогичные документы направлены главам райадминистраций.

Отметим также, что из-за оттепели коммунальные службы Петербурга приведены в режим повышенной готовности.