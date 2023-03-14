МЧС предупредило петербуржцев о штрафах за выход на лёд

Петербургское управление МЧС оповестило горожан о том, что начиная со среды, 15 марта, вступает в силу положение о запрете выхода на лёд, предполагающее штрафы за нахождение на водных объектах.

Смольный утвердил периоды, в которые устанавливается запрет, в ноябре прошлого года. Они вводятся с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля. Нарушителям грозит административный штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

"Помните, установленное время запретов и ограничений продиктовано самой жизнью: ведь, как показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко бывает так, что за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой – собственной жизнью", — указали в управлении МЧС.

Отметим также, что из-за оттепели коммунальные службы Петербурга приведены в режим повышенной готовности.