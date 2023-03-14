В Петербурге приведут в порядок фасады 44 домов-памятников

В нынешнем году специалисты отреставрируют фасады 44 домов-памятников, информирует во вторник, 14 марта, пресс-служба Смольного.

На данный момент работы ведутся по 33 адресам, запланированы ещё по 11. Это будут, в том числе, дом Екимова (Кирочная ул., 6), дом Кумовича (ул. Некрасова, 46), дом Гулина (ул. Чайковского, 61), дом Балкашиной (Пушкинская ул., 8), дом, где в 1884–1914 гг. жил композитор Лядов А. К. (ул. Марата, 52) и дом Кавоса (Большая Монетная ул., 10).

Реставрация проводится по согласованию с комитетом по охране памятников (КГИОП). Цель работ — восстановить исторический облик фасадов домов.

Петербургский градоначальник Александр Беглов напомнил, что всего в городе находятся 1850 исторических зданий.

"Причём все они и по сей день – жилые здания. При реставрации наши мастера возвращают подлинный исторический облик домов, воссоздают утраченные башни и шпили, лепнину, другие архитектурные элементы", - высказался Беглов.

На данный момент Смольный заключил госконтракты на разработку проектной документации на реставрацию дома Пеля (Литейный пр., 46), дома Кудрявцева (15-я линия В. О., 70), дома Яковлева и Васильева (15-я линия В. О., 34).