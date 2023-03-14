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Муниципал 16:04

Суд отклонил иск местных жителей о бездействии МО "Литейный округ"

фото ЗакС политика Суд отклонил иск местных жителей о бездействии МО "Литейный округ"

Дзержинский районный суд Петербурга 14 марта удовлетворил ходатайство Александра Кобринского о прекращении производства по иску жителей МО "Литейный округ" о признании муниципального совета бездействующим, рассказал ЗАКС.Ру депутат Сергей Трошин.

Кобринский, который представляет в суде депутатов муниципального совета от "Яблока", полагал, что иск районной активистки Илоны Ханиной и двух жительниц Центрального района был принят к рассмотрению ошибочно. Истцы в свою очередь просили суд объединить их дело в одно производство с иском прокуратуры. Ведомство пытается признать совет бездействующим из-за непроведения собраний депутатов более трех месяцев. Следующее заседание состоится 11 апреля.

Если суд поддержит иск прокуратуры, то МО "Литейный округ" станет третьим муниципалитетом в Центральном районе, которому будет грозить роспуск. Ранее похожие решение районный суд вынес в отношении депутатов МО "Лиговка-Ямская" и МО "Смольнинское". Подробнее о ситуации в Литейном округе - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков


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