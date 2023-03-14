Путин признал опасность западных санкций для России

Президент Владимир Путин признал существование опасности для России вследствие введенных против нее санкций. При этом, говоря о продолжающейся спецоперации, он заявил, что страна ведет борьбу за существование своей государственности.

"Да, надо признать, что эти наши недоброжелатели рассчитывают на то, что в среднесрочной перспективе они создадут нам проблемы. Такая опасность действительно существует, мы это понимаем", — приводит ТАСС слова президента, сказанные во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

Путин пояснил, что опасность возникает из-за потребности предприятий в современном оборудовании и разработках. "Но я думаю, что и здесь у нас все будет нормально", — выразил уверенность он.

В целом же, рассуждая о спецоперации на Украине, Путин выдвинул тезис о том, что Россия борется за собственную государственность. Он объявил страны Запада "противником сегодняшним" выразил мнение, что те будто бы добиваются "улучшения геополитического положения", в то время как для Москвы "это борьба за существование самой российской государственности".

Ранее, поздравляя женщин с 8 Марта, Путин оценил их умение плести маскировочные сети.