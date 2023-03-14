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Новости 17:26

Путин признал опасность западных санкций для России

фото ЗакС политика Путин признал опасность западных санкций для России

Президент Владимир Путин признал существование опасности для России вследствие введенных против нее санкций. При этом, говоря о продолжающейся спецоперации, он заявил, что страна ведет борьбу за существование своей государственности.

"Да, надо признать, что эти наши недоброжелатели рассчитывают на то, что в среднесрочной перспективе они создадут нам проблемы. Такая опасность действительно существует, мы это понимаем", — приводит ТАСС слова президента, сказанные во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

Путин пояснил, что опасность возникает из-за потребности предприятий в современном оборудовании и разработках. "Но я думаю, что и здесь у нас все будет нормально", — выразил уверенность он.

В целом же, рассуждая о спецоперации на Украине, Путин выдвинул тезис о том, что Россия борется за собственную государственность. Он объявил страны Запада "противником сегодняшним" выразил мнение, что те будто бы добиваются "улучшения геополитического положения", в то время как для Москвы "это борьба за существование самой российской государственности".

Ранее, поздравляя женщин с 8 Марта, Путин оценил их умение плести маскировочные сети.


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