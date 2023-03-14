Дрозденко объявил о росте товарооборота между Белоруссией и Ленобластью

Товарооборот между Белоруссией и Ленобластью вырос в 2022 году на четверть, следует из слов губернатора региона Александра Дрозденко. Подобными сведениями чиновник поделился в ходе встречи с заместителем премьер-министра республики Леонидом Зайцем.

"В 2022 товарооборот Ленобласти и Беларуси вырос на четверть", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе региональной администрации, по итогам прошедшего года Белоруссия заняла второе место по товарообороту с Ленобластью, а также первое место по импорту и второе — по экспорту среди стран СНГ, с которыми регион ведет торговлю.

В ходе переговоров с Зайцем Дрозденко указал на желание получить в лизинг от белорусской стороны автобусы и станции по очистке питьевой воды. Также стороны обсудили планы совместного развития сельского хозяйства.

Помимо Дрозденко, с Зайцем встречался и петербургский вице-губернатор Кирилл Поляков. Он поведал о планах организовать зоны для торговли белорусскими товарами на двух рынках города.