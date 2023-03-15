Кремль: Путин подаст декларацию о доходах до конца марта

Президент России Владимир Путин, а также сотрудники аппарата главы государства подадут декларации о своих доходах до конца марта, при этом их публикация не несёт обязательный характер. Соответствующее заявление сделал президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова 15 марта приводит ТАСС.

"Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем", — высказался чиновник.

Также у Пескова поинтересовались, если ли у кремлёвских служащих некая единая позиция по вопросу публикации деклараций.

"Нет, но ещё раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное — декларацию подать, а публикация — это вторично", — заключил он.

Напомним, согласно федеральному закону, сведения о доходах и имуществе будут предоставляться в обобщенном виде без упоминания имен и "данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу". Документ был принят Госдумой в конце января.