Боткинская больница загружена на 95% пациентами с ковидом, гриппом и ОРВИ

Петербургская Клиническая инфекционная больница им. Боткина загружена на 95% пациентами, заражёнными COVID-19, гриппом или ОРВИ, уведомил заместитель главврача Иван Федуняк.

При этом, по его словам, подобный показатель держится на столь высокой отметке уже не первый месяц.

"В целом, как и в предыдущие месяцы, стационар остаётся загружен на 90–95% В основной массе это пациенты с коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ. Как правило, это пациенты старшей возрастной группы с тяжёлыми сопутствующими хроническими заболеваниями", — поделился Федуняк с "Петербургским дневником".

По данным на 14 марта, в стационаре Боткинской больницы на Пискарёвском проспекте пребывали 311 горожан с гриппом и ОРВИ, а у почти трети из них (83 человек) инфекция протекает в тяжёлой форме. Также 45 заражённых находятся в реанимационном блоке, а трое — подключены к аппарату ЭКМО, который необходим для насыщения крови кислородом.

Напомним, накануне сообщалось, что в России снизилась заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ.