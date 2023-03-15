ЗакС не одобрил поправки "Яблока" в защиту исторических зданий Лиговского проспекта и Нарвской заставы

Законодательное собрание Петербурга 14 марта рассмотрело во втором чтении законопроект об изменении зон охраны объектов культурного наследия. К документу подали четыре поправки.

Депутаты одобрили общую поправку всех фракций. По ней часть закона о домах в Нарвской заставе начнет действовать с 1 января 2029 года.

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник сообщил, что встречался с жителями Нарвской заставы и что пришел к выводу - здания там надо сохранить. Правда исключить их из законопроекта нельзя - из-за сложностей с согласованием с Министерством культуры России, но можно отложить вступление пункта в силу, что означает сохранение домов, заявил Крупник.

Фракция "Яблоко" предложила исключить возможность сноса "сталинских" домов в историческом районе Нарвская застава и убрать нормы, которые позволяют снести около двадцати зданий на Лиговском проспекте для создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург - Москва. Отдельно депутат-"яблочник" Борис Вишневский внес поправку по защите исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны.

Вишневский заявил, что согласовывать документ с Минкультом не надо, так как ЗакС не меняет действующие режимы и границы, которые уже установлено. В таком случае согласие министерства не требуется, сообщил "яблочник" со ссылкой на федеральное законодательство.

Глава комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам и депутат от "Единой России" Валерий Гарнец заявил, что по всем трем поправкам предварительное заключение министерства будет отрицательное. Он выступил против одобрения предложения "Яблока". Большинство парламентариев отклонили эти поправки.

Напомним, законопроект об изменении зон охраны вызвал в Петербурге множество споров. Градозащитники уверяют, что из-за документа под угрозой снова окажутся около 200 исторических зданий.

София Саттарова