Депутата Мосгордумы Евгения Ступина исключили из партии КПРФ

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин покинет ряды КПРФ: соответствующее решение приняли в партии, о чём он сам сообщил у себя в Telegram-канале.

Поводом для исключения парламентария послужило пацифистское обращение, которое он подписал в день начала спецоперации 24 февраля, а также положительные отзывы о политике Илье Яшине* и голосование против отчёта Собянина в Мосгордуме в 2022 году.

"За мое исключение проголосовали в том числе Зубрилин и Рашкин. Против лишь Десятова Татьяна Ивановна и Тарасов Павел Михайлович. За эту смелую позицию, которая сегодня дорого стоит, благодарю их отдельно", — сообщил, резюмируя тему, Ступин.

Ранее Ступин и его коллега по Мосгордуме Михаил Тимонов обратились к главам думских фракций, омбудсмену и руководителю Верховного суда с просьбой прокомментировать правоприменение статьи 207.3 УК о фейках про армию.

*Минюст РФ внёс Илью Яшина в единый реестр иноагентов

Фото: Евгений Ступин / "ВКонтакте"