ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:01

Парламент Петербурга принял во втором чтении штрафы за курение кальянов в коммуналках

фото ЗакС политика Парламент Петербурга принял во втором чтении штрафы за курение кальянов в коммуналках

Петербургский парламент на заседании 14 марта во втором чтении принял законопроект об изменении закона об административных правонарушениях. Согласно документу, за курение кальянов и любой никотиносодержащие продукции в отдельных общественных местах и помещениях вводится штраф. Он будет составлять 500-1000 рублей.

Ко второму чтению ряд депутатов от "Единой России" подали поправку. Они решили уточнить, что курение запрещено не просто в "помещениях", в "помещениях в Санкт-Петербурге".

Ранее депутат от "Единой России" Всеволод Беликов сообщил, что выписывать штрафы смогут любые сотрудники районных администраций.  Сейчас закон запрещает только курение табака в отдельных общественных местах.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама