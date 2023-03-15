Парламент Петербурга принял во втором чтении штрафы за курение кальянов в коммуналках

Петербургский парламент на заседании 14 марта во втором чтении принял законопроект об изменении закона об административных правонарушениях. Согласно документу, за курение кальянов и любой никотиносодержащие продукции в отдельных общественных местах и помещениях вводится штраф. Он будет составлять 500-1000 рублей.

Ко второму чтению ряд депутатов от "Единой России" подали поправку. Они решили уточнить, что курение запрещено не просто в "помещениях", в "помещениях в Санкт-Петербурге".

Ранее депутат от "Единой России" Всеволод Беликов сообщил, что выписывать штрафы смогут любые сотрудники районных администраций. Сейчас закон запрещает только курение табака в отдельных общественных местах.

София Саттарова