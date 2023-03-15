ЗакС во втором чтении принял законопроект об обобщенных декларациях

Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 марта во втором чтении приняло законопроект о публикации в обобщенном виде собственных деклараций. В отчетах не будет указаны персональные данные, по которым можно идентифицировать депутата или его имущество.

К документу подали поправку депутаты от "Единой России" Денис Четырбок и Всеволод Беликов. Четырбок заявил, что в предложении учтены пожелания депутатов о сохранении максимальной открытости. Однако в тексте поправки сохраняются нормы об обобщенных данных без персональной информации.

При рассмотрении документа в первом чтении ряд депутатов выступили против документа. В частности, вице-спикер Марина Шишкина ("Справедливая Россия - За правду") считает, что получающие зарплату из бюджета депутаты должны отчитываться о своих доходах перед избирателями. Фракции СРЗП и "Яблоко" заявили, что продолжат публиковать свои декларации в прежнем виде.

Напомним, норму об обобщенных отчетах о доходах ранее приняли в Государственной думе. Как именно будет выглядеть новый документ, в законе не указано.

София Саттарова