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Новости 11:07

ЗакС во втором чтении принял законопроект об обобщенных декларациях

фото ЗакС политика ЗакС во втором чтении принял законопроект об обобщенных декларациях

Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 марта во втором чтении приняло законопроект о публикации в обобщенном виде собственных деклараций. В отчетах не будет указаны персональные данные, по которым можно идентифицировать депутата или его имущество. 

К документу подали поправку депутаты от "Единой России" Денис Четырбок и Всеволод Беликов. Четырбок заявил, что в предложении учтены пожелания депутатов о сохранении максимальной открытости. Однако в тексте поправки сохраняются нормы об обобщенных данных без персональной информации. 

При рассмотрении документа в первом чтении ряд депутатов выступили против документа. В частности, вице-спикер Марина Шишкина ("Справедливая Россия - За правду") считает, что получающие зарплату из бюджета депутаты должны отчитываться о своих доходах перед избирателями. Фракции СРЗП и "Яблоко" заявили, что продолжат публиковать свои декларации в прежнем виде. 

Напомним, норму об обобщенных отчетах о доходах ранее приняли в Государственной думе. Как именно будет выглядеть новый документ, в законе не указано. 

София Саттарова


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