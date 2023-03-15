Прооперированного Розенбаума выписали из красноярской больницы

Перенёсшего операцию на ноге народного артиста РФ Александра Розенбаума выписали из больницы в Красноярске, извещает в среду, 15 марта, ТАСС.

О том, что музыкальный исполнитель попал медучреждение, стало известно накануне. Уточнялось, что после концерта по случаю дня сотрудника ФСИН Розенбаум почувствовал боль в ноге. На скорой его доставили в больницу, где обнаружили тромб и успешно провели операцию по его удалению.

На данный момент Розенбаум находится за пределами Красноярска. Ближайшее выступление музыканта должно пройти 18 марта в Ангарске.

Фото: kremlin.ru