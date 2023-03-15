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Новости 13:25

ЗакС предварительно согласился потратить на профессиональное развитие госслужащих 30,85 млн рублей

фото ЗакС политика ЗакС предварительно согласился потратить на профессиональное развитие госслужащих 30,85 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга 15 марта приняло за основу законопроект о государственном заказе на профессиональное развитие госслужащих города в 2023 году. Общая сумма затрат на это составит около 30,85 млн рублей, следует из документа. 

Большая часть денег - 25,99 млн рублей - должна пойти на развитие не менее 5450 тысяч сотрудников исполнительных органов власти, следует из документа. Еще 1,36 млн рублей - на 107 сотрудников ЗакСа. 

Также деньги пойдут на профессиональное развитие трудящихся в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, территориальных избиркомов, аппаратов мировых судей, контрольно-счетной палаты и уполномоченных по правам человека, детей и предпринимателей. Общее число людей - не менее 5766, указано в законопроекте.

Внес его в парламент губернатор Петербурга Александр Беглов. У его представителя в ЗакСе Константина Сухенко поинтересовались качеством такой профессиональной подготовки. Из указанных сумм следует, что на человека потратят 5 тысяч рублей, отметила депутат от КПРФ Ирина Иванова. Сухенко ответил, что эффективность присутствует. Ведь стоит задача обучить каким-то нововведениям, а не сделать из них докторов наук, добавил представитель губернатора. 

 

София Саттарова


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