ЗакС предварительно согласился потратить на профессиональное развитие госслужащих 30,85 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга 15 марта приняло за основу законопроект о государственном заказе на профессиональное развитие госслужащих города в 2023 году. Общая сумма затрат на это составит около 30,85 млн рублей, следует из документа.

Большая часть денег - 25,99 млн рублей - должна пойти на развитие не менее 5450 тысяч сотрудников исполнительных органов власти, следует из документа. Еще 1,36 млн рублей - на 107 сотрудников ЗакСа.

Также деньги пойдут на профессиональное развитие трудящихся в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, территориальных избиркомов, аппаратов мировых судей, контрольно-счетной палаты и уполномоченных по правам человека, детей и предпринимателей. Общее число людей - не менее 5766, указано в законопроекте.

Внес его в парламент губернатор Петербурга Александр Беглов. У его представителя в ЗакСе Константина Сухенко поинтересовались качеством такой профессиональной подготовки. Из указанных сумм следует, что на человека потратят 5 тысяч рублей, отметила депутат от КПРФ Ирина Иванова. Сухенко ответил, что эффективность присутствует. Ведь стоит задача обучить каким-то нововведениям, а не сделать из них докторов наук, добавил представитель губернатора.

София Саттарова