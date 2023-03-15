Путин призвал прокуроров активнее противодействовать экстремизму

Президент Владимир Путин 15 марта призвал работников прокуратуры усилить работу по борьбе с экстремизмом. С соответствующим пожеланием он выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

"Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму, это другое важное направление работы. Как уже отмечал на недавней коллегии ФСБ, количество таких преступлений в прошлом году возросло", — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Также президент попросил "жестко реагировать" на попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

В своем выступлении глава государства потребовал от прокуроров бороться с коррупцией и взяточничеством. В то же время он призвал сотрудников надзорного ведомства содействовать "ликвидации избыточных административных барьеров", стоящих перед бизнесом.

"На все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним — расширением экономических свобод. Но, конечно, всё должно быть в рамках закона", — заявил он. Заявление прозвучало в контексте рассуждений о санкционном давлении Запада на российскую экономику.

Ранее МВД опубликовало статистику, согласно которой количество экстремистских преступлений в январе выросло на 157,7 % относительно показателей января прошлого года.