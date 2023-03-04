В январе число экстремистских преступлений в России выросло в разы

Министерство внутренних дел опубликовало статистику преступлений за январь нынешнего года, которую изучил ТАСС. В материалах говорится, что преступлений экстремистской направленности за отчетный период зафиксировали на 157,7% больше, чем в прошлом январе.

В абсолютных цифрах за месяц выявили 134 экстремистских криминальных эпизода. Для сравнения, по итогам января последнего допандемийного 2019 года их насчитали всего 35.

Подавляющее большинство актов экстремизма силовики фиксируют на просторах интернета. Минувшей осенью генпрокурор Игорь Краснов констатировал, что бурный рост такого рода противозаконных деяний случился с началом военной спецоперации на Украине.