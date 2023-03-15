"Новые люди" предложили оценивать деятельность чиновников и депутатов через "Госуслуги"

Пять представителей думской фракции "Новые люди" с ее лидером Алексеем Нечаевым во главе внесли на рассмотрение коллег законопроект о праве россиян оценивать деятельность чиновников и депутатов различных уровней при помощи тайного голосования на портале Госуслуг. Документ опубликован 15 марта в электронной базе Госдумы.

Согласно законопроекту, россияне должны получить возможность раз в год оценивать эффективность работы депутатов Госдумы, региональных ЗакСов и муниципалитетов, а также глав регионов и муниципалитетов. Делать это предполагается при помощи тайного голосования на портале Госуслуг.

В пояснительной записке к проекту авторы указывают, что сейчас граждане страны имеют право оценивать деятельность глав региональных управлений федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов и МФЦ. При этом оценка деятельности руководства субъектов и муниципалитетов относится к компетенции президента и правительства, а механизмы для оценки работы депутатов отсутствуют напрочь.

"Ввиду отсутствия механизма обратной связи избранных должностных лиц избирателями снижается эффективность их деятельности, падает влияние граждан на процесс принятия государственных и муниципальных решений, а также увеличивается социально-экономическая напряженность", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как полагают авторы, принятие инициативы позволит "повысить эффективность государственного управления всех уровней власти благодаря введению механизма ежегодного получения обратной связи от граждан".

Днем ранее появилась информация о планах "Новых людей" вынести на обсуждение Госдумы законопроект о запрете административного преследования граждан за лайки в соцсетях.