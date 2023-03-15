"Ведомости": Минюст сформирует закрытый банк экстремистских материалов

Министерство юстиции подготовило проект приказа о формировании и ведении закрытого банка данных экстремистских материалов, сообщили 15 марта "Ведомости". Издание отмечает, что в июле 2023 года вступят в силу поправки в закон "О противодействии экстремистской деятельности", предполагающие создание соответствующего банка.

"Банк данных планируется использовать в целях обеспечения деятельности исключительно федеральных органов государственной власти по противодействию экстремистской деятельности и мониторинга в сфере противодействия экстремизму", — приводит издание слова своего собеседника в Минюсте.

Вести банк данных будет департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста, сведения из него будут доступны сотрудникам Следственного комитета, Генпрокуратуры, Роскомнадзора, МВД, ФСБ и ряда иных ведомств. Данные о признанных экстремистскими материалах будут содержать порядковый номер записи в федеральном списке экстремистских материалов, цифровую копию решения суда о признании материала экстремистским и его реквизиты, цифровую копию решения Минюста о включении материала в перечень экстремистских, а также ряд иных сведений.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты уточнили, что сейчас Минюст получает только решение суда о внесении того или иного материала в список экстремистских, но не материалы дела. Из-за этого правоохранители фактически лишены возможности доказать факт распространения ранее признанного экстремистским материала. Создание банка данных решит сложившуюся проблему.

В среду президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, призвал сотрудников ведомства активнее противодействовать экстремизму.