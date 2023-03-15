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Новости 17:44

Рассказ о работе добровольцев и военкоров могут включить в новый учебник истории

фото ЗакС политика Рассказ о работе добровольцев и военкоров могут включить в новый учебник истории

В новом учебнике истории может появиться информация о работе добровольцев в военкоров во время спецоперации, сообщило 15 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата Госдумы Ольги Занко. Минпросвещения сочло важным изучение этого вопроса в рамках школьного курса.

"Минпросвещения поддержало это предложение и считает "изучение данного вопроса в рамках уроков истории важным и актуальным"", — рассказали информагентству в пресс-службе парламентария. Там также отметили, что вопрос расширения раздела учебника о СВО будет рассматриваться межведомственной комиссией по историческому просвещению, возглавляемой помощником президента Владимиром Мединским.

Сама Занко поведала ТАСС о "тысячах добровольцев", ежедневно помогающих военным и жителям Донбасса. Также она указала на деятельность военных корреспондентов, которые "честно, зачастую с риском для жизни" работают в зоне СВО.

Ранее стало известно о планах Минпросвещения провести апробацию нового учебника истории в этом учебном году. При этом массовое его внедрение состоится не ранее 2024-2025 учебного года.


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