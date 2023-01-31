Минпросвещения намерено массово внедрять учебник истории с разделом о СВО с 2024-2025 учебного года

Учебник истории с разделом, посвященным спецоперации на Украине, пройдет апробацию в школах в этом учебном году, сообщило 31 января РИА "Новости" со ссылкой на Минпросвещения. При этом полноценное внедрение учебника в школы состоится не ранее 2024-2025 учебного года.

"Такой учебник пройдет обязательную апробацию в этом учебном году. Мы посмотрим на результаты, при необходимости проведем доработку. О массовом использовании речь идет с 2024/25 учебного года", — цитирует информагентство сообщение ведомства.

Днем ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов выражал надежду, что новые учебники поступят в школы уже со следующего учебного года. По его словам, подготовка пособия должна завершиться в марте.

В сентябре министерство внесло тему спецоперации на Украине в федеральный образовательный стандарт. Вообще же о необходимости включения СВО в учебники Кравцов рассуждал еще в апреле.