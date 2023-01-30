Кравцов: Учебники истории с разделом о СВО могут появиться в школах с сентября

Работа над подготовкой нового учебника по истории России, содержащего раздел о специальной военной операции, должна завершиться в ближайшие месяцы, заявил 30 января глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В этом случае пособие может появиться в школах уже в новом учебном году.

"Учебник [с разделом о СВО] будет готов для старших классов уже в марте. И надеюсь, что со следующего учебного года <...> он будет уже в школах", — приводит слова министра РИА "Новости".

По словам Кравцова, посвященный целям и задачам спецоперации раздел уже присутствует в программе школьного курса истории. Новый учебник должен будет содержать подробный рассказ о причинах и задачах СВО.

О том, что в учебниках истории появится раздел о спецоперации, Кравцов говорил еще в апреле 2022 года, выступая на школьном историческом форуме "Сила в правде!" в Музее Победы. В декабре Минпросвещения опубликовало приказ о внесении изменений в федеральный стандарт среднего образования, согласно которому школьникам предстоит изучать, среди прочего, вопросы, связанные с присоединением Крыма и со спецоперацией на Украине.

На прошлой неделе Кравцов выступил за изучение в младших классах вопросов, связанных с духовностью и нравственностью.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ