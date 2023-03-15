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Новости 17:59

Володин заинтересовался декриминализацией некоторых экономических статей Уголовного кодекса

фото ЗакС политика Володин заинтересовался декриминализацией некоторых экономических статей Уголовного кодекса

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил трем профильным комитетам изучить вопрос декриминализации ряда экономических статей Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Вопросом предстоит заняться комитетам по экономической политике, по малому и среднему предпринимательству и по госстроительству и законодательству.

Перед этим в Госдуму поступило обращение "Опоры России" с просьбой рассмотреть меры по смягчению законодательства в экономической сфере. Как уточнили в парламентской пресс-службе, организация предложила повысить порог крупного и особо крупного ущерба для экономических преступлений и декриминализовать нарушения некоторых "экономических" статей Уголовного кодекса.

Ранее на рассмотрение Госдумы поступил законопроект об оценке деятельности депутатов всех уровней и ряда чиновников посредством тайного голосования на "Госуслугах".

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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