Володин заинтересовался декриминализацией некоторых экономических статей Уголовного кодекса

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил трем профильным комитетам изучить вопрос декриминализации ряда экономических статей Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Вопросом предстоит заняться комитетам по экономической политике, по малому и среднему предпринимательству и по госстроительству и законодательству.

Перед этим в Госдуму поступило обращение "Опоры России" с просьбой рассмотреть меры по смягчению законодательства в экономической сфере. Как уточнили в парламентской пресс-службе, организация предложила повысить порог крупного и особо крупного ущерба для экономических преступлений и декриминализовать нарушения некоторых "экономических" статей Уголовного кодекса.

Ранее на рассмотрение Госдумы поступил законопроект об оценке деятельности депутатов всех уровней и ряда чиновников посредством тайного голосования на "Госуслугах".

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина