У губернатора Ленобласти появится советник по делам инвалидов

Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил 15 марта о планах создания должности советника губернатора по делам граждан с инвалидностью. Он уточнил, что работать советник будет на общественных началах.

"В Ленобласти появится советник губернатора по делам инвалидов на общественных началах. Кандидатуру обсуждаем", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Также, по словам Дрозденко, он отдал ряд поручений, касающихся маломобильных граждан. В частности, речь идет о разработке единой для всей Ленобласти системы предоставления льготы в 50 % на посещение спортивных учреждений, помощи с реализацией продукции, изготавливаемой предприятиями людей с инвалидностью, и организации удобной системы медкомиссий для ежегодного прохождения медико-социальной экспертизы.

Также в числе поручений оказались увеличение количества поездок на "Социальном такси" за счет их частичной компенсации и увеличение с трех месяцев до полугода срока возмещения части затрат предприятиям, трудоустроившим работников с инвалидностью.

Ранее Дрозденко объявил о том, что товарооборот между Ленобластью и Белоруссией вырос на четверть в 2022 году.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко