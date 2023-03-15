Зюганов предложил Мишустину вместе "поработать" с "пятой колонной"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным высказался о необходимости совместных действий в отношении "пятой колонны", сообщило 15 марта РИА "Новости".

"Нам вместе надо поработать и с "пятой колонной". Президент в послании жестко высказал", — произнес на встрече Зюганов.

Глава КПРФ также пожаловался Мишустину на то, что не наблюдает результатов борьбы с "пятой колонной" при просмотре телепередач.

Накануне президент Владимир Путин заявил при посещении авиазавода в Улан-Удэ, что "все проблемы начались после развала Советского Союза". По его мнению, страны Запада в том числе стали создавать внутри России "пятую колонну", стремясь "раскачивать внутриполитическую ситуацию".

Также в своем выступлении на авиазаводе Путин признал существование опасности для экономики из-за западных санкций.