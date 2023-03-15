Сотрудник администрации Всеволожского района погиб на спецоперации

Администрация Всеволожского района Ленобласти известила 15 марта о гибели своего сотрудника Александра Кима в ходе специальной военной операции. Погибший занимал должность начальника жилищного отдела.

"Нашему другу и коллеге было всего 47 лет. Александр Бокконович погиб в бою в окрестностях города Кременная Луганской области, прикрывая своих сослуживцев. Он с честью и мужеством выполнил свой долг перед Родиной", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте районной администрации.

Ким родился и вырос в Южно-Сахалинске, учился в Петербургском государственном электротехническом университете. По завершении учебы служил во внутренних войсках МВД, после чего работал в коммерческих организациях. На работу в администрацию Всеволожского района он пришел в 2021 году.

После объявления частичной мобилизации Ким отправился в зону СВО.

"У Александра Бокконовича остались жена, 19-летняя дочь и родители. Смерть родного человека — это большое горе и тяжелое испытание", — сообщили коллеги погибшего.

В среду также стало известно о гибели на спецоперации председателя УИК № 1592 Петербурга Григория Чубко.