ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:28

Глава СК поручил доложить ему об обстоятельствах смерти семиклассницы в школе

фото ЗакС политика Глава СК поручил доложить ему об обстоятельствах смерти семиклассницы в школе

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал своим петербургским подчинённым поручение предоставить ему доклад об обстоятельствах смерти 12-летней девочки в школе, информирует пресс-служба СК 16 марта.

Следователи уже начали проверку по факту гибели школьницы в ходе урока в учебном заведении, расположенном в Выборгском районе.

"В рамках проверочных мероприятий назначены необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы произошедшего", - отчитались в регуправлении Следкома.

Напомним, о смерти девочки на уроке физкультуры в школе на улице Фёдора Абрамова стало известно накануне, 15 марта. По предварительной версии, у семиклассницы могли быть проблемы с сердцем, однако медотвода у неё не было.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама