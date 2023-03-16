Глава СК поручил доложить ему об обстоятельствах смерти семиклассницы в школе

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал своим петербургским подчинённым поручение предоставить ему доклад об обстоятельствах смерти 12-летней девочки в школе, информирует пресс-служба СК 16 марта.

Следователи уже начали проверку по факту гибели школьницы в ходе урока в учебном заведении, расположенном в Выборгском районе.

"В рамках проверочных мероприятий назначены необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы произошедшего", - отчитались в регуправлении Следкома.

Напомним, о смерти девочки на уроке физкультуры в школе на улице Фёдора Абрамова стало известно накануне, 15 марта. По предварительной версии, у семиклассницы могли быть проблемы с сердцем, однако медотвода у неё не было.