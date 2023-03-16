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Новости 10:56

"Людьми весь перрон забит": На красной линии петербургского метро произошёл коллапс

фото ЗакС политика "Людьми весь перрон забит": На красной линии петербургского метро произошёл коллапс

В Петербурге в четверг, 16 марта, произошёл технический коллапс на красной линии метрополитена, известили в пресс-службе городской подземки.

Поезда на первой линии сначала перестали следовать от станции "Балтийская" до станции "Площадь Ленина", однако в 10:46 движение восстановили, но с увеличенным интервалом.

"Людьми весь перрон забит", — рассказали читатели "Бумаги", находящиеся на станции "Технологический институт". Сообщается также, что на станции пассажирам пришлось провести не менее 20 минут.

Причины, по которым приостанавливали движение, не конкретизируются. Последний раз подобное происходило из-за упавшего на рельсы пассажира.


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