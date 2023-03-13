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Новости 13:32

В Петербурге на станции фиолетовой ветки метро пассажир упал на рельсы

фото ЗакС политика В Петербурге на станции фиолетовой ветки метро пассажир упал на рельсы

Петербургский метрополитен работает со сбоями в движении поездов на участке пятой фиолетовой линии ввиду падения пассажира на рельсы, информирует пресс-служба городской подземки в понедельник, 13 марта.

Затруднено движение на участке от станции "Комендантский проспект" до станции "Адмиралтейская", сообщается о полной остановке поездов.

"Движение осуществляется на участке/участках: от станции "Шушары" до станции "Садовая", от станции "Садовая"  до станции "Комендантский проспект" ", - отчитались в метрополитене.

В 13:23 движение фиолетовой линии восстановили в полном объёме, упавший горожанин жив.

Последний раз о падении пассажира на рельсы сообщалось в начале февраля.


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