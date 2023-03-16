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Новости 11:57

Губернатор сообщил о каникулах детей из Белгородской области в Петербурге

фото ЗакС политика Губернатор сообщил о каникулах детей из Белгородской области в Петербурге

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков известил, что в Петербург на каникулы должны приехать местные дети. Сообщение приведено в Telegram-канале управленца.

К соответствующей договорённости, сообщил Гладков, региональным властям удалось прийти со Смольным. В администрации Северной столицы в свою очередь пока никак не подтверждали эту информацию.

Также Гладков рассказал об обстрелах, которым практически ежедневно в последнее время подвергается Белгородская область.

Напомним, что ранее в Петербурге проводили свои каникулы школьники из ДНР.


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