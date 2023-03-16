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Новости 14:15

Леноблсуд подтвердил право мобилизованного на альтернативную гражданскую службу

фото ЗакС политика Леноблсуд подтвердил право мобилизованного на альтернативную гражданскую службу

Ленинградский областной суд подтвердил право мобилизованного Павла Мушуманского на прохождение альтернативной гражданской службы (АГС), известил у себя в социальных сетях адвокат Александр Передрук.

Таким образом, решение Гатчинского горсуда оставлено без изменений, равно как не удовлетворена жалоба призывной комиссии. 

"Это первое решение в российской судебной практике, признавшее право на альтернативную службу в период мобилизации", - написал Передрук.

Повестку по мобилизации Мушуманский получил в конце сентября прошлого года. Он самостоятельно явился в военкомат, где попросил о прохождении АГС по религиозным убеждениям. Вместо этого мужчину увезли в военную часть, расположенную в Луге.

Изначально Мушуманский обратился в горсуд Гатчины с намерением оспорить законность своей мобилизации. 30 ноября суд впервые в российской практике счёл его призыв незаконным. Решение оспорила призывная комиссия, указавшая на отсутствие в законе права на АГС при мобилизации. 16 марта Леноблсуд занял сторону истца.


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