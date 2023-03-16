Леноблсуд подтвердил право мобилизованного на альтернативную гражданскую службу

Ленинградский областной суд подтвердил право мобилизованного Павла Мушуманского на прохождение альтернативной гражданской службы (АГС), известил у себя в социальных сетях адвокат Александр Передрук.

Таким образом, решение Гатчинского горсуда оставлено без изменений, равно как не удовлетворена жалоба призывной комиссии.

"Это первое решение в российской судебной практике, признавшее право на альтернативную службу в период мобилизации", - написал Передрук.

Повестку по мобилизации Мушуманский получил в конце сентября прошлого года. Он самостоятельно явился в военкомат, где попросил о прохождении АГС по религиозным убеждениям. Вместо этого мужчину увезли в военную часть, расположенную в Луге.

Изначально Мушуманский обратился в горсуд Гатчины с намерением оспорить законность своей мобилизации. 30 ноября суд впервые в российской практике счёл его призыв незаконным. Решение оспорила призывная комиссия, указавшая на отсутствие в законе права на АГС при мобилизации. 16 марта Леноблсуд занял сторону истца.