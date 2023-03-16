На Ройзмана* составили протокол о демонстрации нацистской символики

В отношении задержанного ранее в четверг, 16 марта, экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* в полиции составили протокол по административной статье о демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП), передаёт ТАСС.

Статья предполагает санкцию до 15 суток ареста.

Под конвоем Ройзмана* доставили в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

"Я за всю свою жизнь "ВКонтакте" не открывал", - приводит издание "7х7" комментарий политика в своём Telegram-канале.

Напомним, о задержании Ройзмана* стало известно ранее сегодня. Ему инкриминируют репост некоего видео в соцсети "ВКонтакте".

*Минюст внёс Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов