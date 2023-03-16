В Екатеринбурге из-за поста в соцсети "ВКонтакте" задержали Евгения Ройзмана*

Екатеринбургские правоохранители задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана*, информирует в четверг, 16 марта, ТАСС. Поводом для претензий правоохранителей стал опубликованный якобы от его лица пост в соцсети "ВКонтакте".

По словам адвоката Ройзмана* Владислава Идамжапова, политик не имеет отношения к заметке, оставленной в некой группе в мае 2022 года, так как никогда не был зарегистрирован в соцсети "ВКонтакте".

"Он никогда не пользовался этой социальной сетью. <...> Сегодня будет рассмотрение дела в суде, это необоснованное обвинение грозит арестом, там либо 10, либо 15 суток", - поделился Идамжапов.

Евгения Ройзмана* задержали в августе 2022 года в рамках уголовного дела о дискредитации Вооружённых сил РФ (ст. 280.3 УК), перед этим его трижды штрафовали по аналогичной административной статье (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Впоследствии суд назначил ему запрет определённых действий в качестве меры пресечения, включая запрет на пользование интернетом.

Добавим также, что в мэрии Екатеринбурга появился барельеф с его изображением.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов